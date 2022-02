Le jeu Star Wars Eclipse pourrait s’inspirer de The Last Of Us

Un leaker a partagé des informations sur le prochain jeu Star Wars, développé par Quantic Dream. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les rumeurs sont intrigantes.

Un jeu narratif en préparation ?

Nul ne sait si les informations partagées par le compte “@accngt” sont vraies, mais toujours est-il que ce serial leaker avait annoncé Star Wars Eclipse avant son officialisation. On peut donc au minimum y jeter un œil, d’autant que les annonces sont pour le moins intéressantes.

Ainsi, on apprend que le jeu serait une aventure narrative et interactive, qui emprunterait pas mal à The Last of Us de Naughty Dog. Le leaker parle d’un mélange de gameplay et d’histoire, avec des cinématiques créées par le studio Quantic Dream Paris.

Le développement, qui aurait débuté au début de l’année 2021, serait compliqué, notamment dû au fait que le moteur a souvent dû être amélioré ou modifié. Enfin, du côté des combats, le jeu s’inspirerait de Jedi Fallen Order.

Pour le reste, il faudra prendre son mal en patience. Le script du jeu n’est pas encore terminé et les nombreuses difficultés rencontrées par le studio semblent confirmer une sortie tardive. Certaines rumeurs parlent d’une sortie en 2026...