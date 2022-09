Le jeu Mafia est disponible gratuitement sur Steam, voici comment le récupérer

Tout comme l’Epic Games Store et Amazon Prime, Steam offre également (mais plus rarement) des jeux gratuits.

Et en ce mois de septembre, c’est le jeu culte Mafia, signé 2K, qui est proposé sans aucune contrepartie. La franchise, qui vient de fêter ses 20 ans, est donc à (re)découvrir en vous rendant sur Steam dès à présent.

La marche à suivre est simple :

Rendez-vous sur cette page

Connectez-vous à votre compte (ou créez-en un)

Téléchargez le jeu

Attention, le jeu proposé est bien l’original, et non pas le remake “Definitive Edition” sorti en 2020. De plus, la version proposée par Steam ne contient pas toutes les musiques, certaines sous licence ont été retirées.

Mais qu’à cela ne tienne, si vous voulez vous lancer dans l’aventure, l’offre reste intéressante. Attention, le jeu, disponible uniquement sur PC, ne sera disponible que jusqu’à ce lundi 5 septembre !