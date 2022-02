Le jeu It Takes Two sera bientôt adapté au cinéma ou à la télévision

Hazelight Studios et dj2 Entertainment vont prochainement adapter le très bon jeu coopératif It Takes Two.

Le projet, qui sera scénarisé par Pat Casey et Josh Miller (on leur doit les deux adaptations cinéma de Sonic le Hérisson), n’a pas encore trouvé un studio ou un diffuseur, mais selon Variety, des enchères seraient en cours.

Josef Fares, fondateur du studio Hazelight et directeur créatif du jeu, s’est félicité de la nouvelle. " La création du monde et de l'histoire de It Takes Two a été tellement amusante pour moi et l'équipe. Entre son récit fort, ses nombreux personnages loufoques et ses moments d'action coopérative tout aussi fous, le potentiel est énorme pour une grande adaptation au cinéma ou à la télévision."

Rappelons que It Takes Two a raflé de nombreux prix, dont celui du jeu de l’année lors des Game Awards 2021. Publié par Electronic Arts, le jeu aurait été vendu à plus de trois millions d’exemplaires.