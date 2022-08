Le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy est une nouvelle fois retardé

Initialement prévu pour 2021, le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard avait été repoussé à 2022 en janvier 2021. Malheureusement, les fans de la franchise signée J.K Rowling devront patienter quelques mois de plus pour découvrir le jeu.

Selon le compte Twitter officiel du titre, Hogwarts Legacy est désormais prévu pour le 10 février 2023 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, ainsi que sur PC. Le jeu, également prévu pour la Switch, arrivera plus tard sur la console de Nintendo.

“L’équipe est impatiente que vous y jouiez, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible”, peut-on lire dans le tweet.