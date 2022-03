Le jeu FIFA changera bel et bien de nom

En effet, lors d’une réunion interne, le PDG aurait expliqué que le partenariat avec la FIFA compliquait le développement du jeu. “Nos joueurs nous disent qu'ils veulent plus de marques culturelles et commerciales pertinentes pour eux sur leurs marchés, plus profondément ancrées dans le jeu… des marques comme Nike”, expliquait Wilson. “Mais comme la FIFA a une relation avec Adidas, nous ne sommes pas en mesure de le faire.”

Cet exemple parmi tant d’autres aurait donc accéléré le divorce entre la fédération et le développeur. Ce qui tombe plutôt bien quand on sait que le contrat qui lie les deux parties expire en novembre 2022.

Il faudra attendre l’officialisation d’Electronic Arts pour connaître l’avis des joueurs. Mais sans le contenu de la FIFA (dont la coupe du monde), EA Sports Football Club intéressera-t-il encore les fans de football ? Rien n’est moins sûr.