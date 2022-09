Le jeu Elden Ring se décline en manga humoristique

Le jeu de FromSoftware refait parler de lui. Mais cette fois, ce n’est pas pour sa qualité ni sa difficulté, mais bien pour son adaptation en manga.

Une adaptation plus légère de l’univers imaginé par Hidetaka Miyazaki, que l’on doit à l’auteur Tobita Nikiichi, déjà à à l'oeuvre derrière Monster X Monster et la parodie de Dragon Quest V.

Voici le pitch de l’adaptation française du manga, signée Mana Books :

“Dans le monde sombre et dangereux de l’Entre-terre, l’illustre Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Après la nuit des Couteaux Noirs et l’Éclatement, la Grâce, perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau. Notre histoire commence au réveil d’un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melina, qui l’invite à suivre ses conseils pour atteindre l’Arbre-Monde et accomplir sa destinée.Au vu des capacités de ce " Sans-éclat ", le chemin s’annonce bien plus compliqué que prévu…”

Elden Ring - Le chemin vers l'Arbre-Monde sera proposé en simultrad. Et pour vous faire une idée de l’adaptation, l’éditeur français a partagé gratuitement les premiers chapitres. Voici l’épisode 1 et l’épisode 2.