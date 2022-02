Klaire fait Grr est une twitteuse connue qui a récemment lancé un nouveau "jeu" à travers Wikipédia.

Le but est simple, passé d’un mot à un autre en cliquant sur les hyperliens dans les articles. Donc vous passer d’un mot précis comme "Britney Spears" et via les liens dans l’article, vous naviguez dans Wikipédia jusqu’à arriver à un autre mot (décidé à l’avance) comme "sorcières de Salem" (qui n’a rien à voir avec Britney de base sinon c’est trop facile).