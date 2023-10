Le "jeu de la virgule", défi dangereux, se répand dans les cours d’école en France.

Plusieurs blessés sont déjà à déplorer en France : nouveau défi sur TikTok, le "jeu de la virgule", consiste à donner deux coups secs dans la nuque. Il se propage dans les écoles, collèges et lycées, malgré des mises en garde sur les dangers de cette pratique.

Cette année, c’est le terme "virgule" qui a pris le dessus sur les réseaux sociaux, avec une évolution de la tendance qui semble s’être accélérée depuis le printemps : donner deux tapes brusques derrière la tête, l’une dans un sens et l’autre dans le sens opposé, en faisant pivoter la tête dans un mouvement ressemblant à une virgule, parfois en se filmant pour poster la vidéo. Un défi dangereux qui se développe surtout dans les collèges et lycées, et sur lequel alertent les médecins.