"Le jeu de Charleroi est très lisible et très facile à contrer"

Pascal Scimè fait tout d'abord les comptes : "Septième défaite de la saison, cinquième en sept matchs. Et dire qu'on était tout euphorique côté carolo il y a deux semaines, après la victoire acquise dans la douleur, on va le dire comme ça, du côté du parc Astrid..." Et il poursuit : "Je ne m'explique pas ce qui se passe. Par contre, ce que je m'explique, ce sont les déclarations assez sereines de Mehdi Bayat qui met un peu d'eau sur le feu et pas de l'huile. Parce qu'au fait. Clairement, il défend son entraîneur. Il défend surtout son mercato et défend son noyau. Il défend son club parce qu'il en a vu d'autres, aussi. Et que, selon moi, il a raison de prendre de la hauteur. Mais il ne va pas accabler plus que ça les joueurs et son coach... Par contre, contrairement à ce que j'ai pu lire chez, beaucoup, de supporters du Sporting de Charleroi, dont certains sont des gens assez connus. C'est que : non, ce n'est pas une équipe de chèvres. Non, ce n'est pas l'équipe la plus faible depuis le retour en division 1. Et, j'ai un joueur à côté de moi qui y a participé et il y a laissé de belles années de sa carrière."

"Au contraire, je trouve que l'équipe a énormément de qualités. Mais par contre, j'ai l'impression que ces joueurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pour moi pas de lien dans cette équipe. Sur le match d'hier. Je n'ai pas vu d'automatismes, je n'ai pas vu de lien, je n'ai pas vu d'envie, je n'ai pas vu de spontanéité, je n'ai pas vu d'amour du ballon. En fait, je n'ai pas vu de passion. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vu. J'ai vu le corner rentrant de Kagawa, la bourde du gardien parce que souvent, quand vous prenez un corner direct, le gardien est fautif. J'ai vu quand même que, au niveau défensif, ce qui faisait la force du Sporting la saison dernière, aujourd'hui c'est une défense perméable. Et que le jeu carolo est très facile à lire pour l'adversaire."