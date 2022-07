Le jeu belge " Association 10 Dés " ne manquera pas de vous surprendre

Lancé en mars 2020, le jeu d’ambiance " Association 10 dés " est né dans l’esprit de Thierry Saeys et Yves Hirschfeld. Malheureusement, à peine mis sur le marché, il n’a pas pu être défendu comme il le méritait dans les salons de passionnés. Sa sortie est d’ailleurs presque passée inaperçue alors qu’il offre aux joueurs une expérience agréable et enrichissante.

Illustré par un autre Belge, Vincent Joassin, il propose deux modes de jeu : un compétitif et un coopératif. Le concept est assez simple et rapide à comprendre : " si je vous dis : LUMIERE – RAYON – JAUNE et que je vous annonce " Mon idée tient en un seul mot ! " … Saurez-vous retrouver SOLEIL ? Si oui, vous avez compris le principe d’Association 10 Dés ! ", se réjouit le Bruxellois qui tient aussi une boutique de jeux à Jette.

" Par définition, une idée n’a pas de limite : un mot, un personnage, un titre, une expression : tout ce que voulez ! Mais pour scorer, il faudra que votre idée soit trouvée par vos partenaires. Et là ça devient chaud parce qu’il faut être sur la même longueur d’ondes ! ", explique Thierry Saeys, co-auteur d’" Association 10 dés ".

C’est toute la force et la surprise du jeu : tout le monde ne réfléchit pas toujours comme soi.

" Association 10 dés " est né le lendemain d’un réveillon que Thierry et Yves ont passé ensemble. " Vous savez, lorsqu’on est un petit peu vaseux. J’étais chez Yves, il m’a montré ses prototypes dont l’un qu’il avait nommé " Débat 10 dés ", mais quelque chose ne fonctionnait pas. Je lui ai suggéré de remplacer la phrase qui est ce qu’il avait imaginé, par un mot, et le tour finalement était joué ! De fil en aiguille on avait la base du jeu, on l’a testé sur nos familles pour l’affiner et y jouer. Très vite, on a senti qu’il y avait quelque chose qui prenait. Sur le moment, on ne s’y attendait pas du tout, c’était une belle surprise ", explique Thierry Saeys.