Le jeu Alone in the Dark aura droit à son remake

Le classique, sorti en 1992, fera son grand retour grâce à THQ Nordic.

Développé par Pieces Interactive, le remake bénéficiera d’une histoire originale, imaginée par Mikael Hedberg, à qui l’on doit Amnesia: The Dark Descent. Selon Polygon, “le scénario de Hedberg est une histoire originale qui intègre les personnages, les lieux et les éléments thématiques des trois premiers jeux de la série Alone in the Dark.”

Le remake plongera les joueurs en 1920, à la Nouvelle-Orleans. Le manoir Derceto, introduit dans le tout premier jeu, sera également de la partie. Tout comme les personnages jouables d'Edward Carnby et Emily Hartwood. Celle-ci s’aventurera dans le manoir à la recherche de son oncle porté disparu.

Quant aux monstres qui peupleront le jeu, ils seront signés par Guy Davis, un illustrateur qui a notamment collaboré avec le réalisateur Guillermo del Toro. Autant dire que, sur le papier, ce projet a de quoi attiser notre curiosité.

En développement depuis 2019, le retour d’Alone in the Dark n’a pas de date de sortie de prévu pour l’instant. Mais on sait que le titre sera disponible sur Xbox Series X/S, PC et PlayStation 5.