Le jeu 12 Minutes débarque sur mobile

Sorti en 2021, 12 Minutes arrive pour la première fois sur mobile, via l’abonnement gaming de Netflix.

Signé Luis Antonio, 12 Minutes est un jeu proposant un concept particulier. Vous incarnez un homme qui a douze minutes pour empêcher le meurtre de sa femme.

Chaque partie similaire : vous rentrez chez vous, vous discutez avec votre femme et vous mangez ensemble. Mais vos décisions et vos actions influent sur la suite des événements. À vous de trouver la combinaison parfaite afin d’éviter le pire. Et de sortir de cette boucle infernale.