Le jean éco-responsable s'impose doucement dans nos armoires.

On l'a vu, les interrogations autour du jean ont bien changé ces dernières années. Il s'agit de déterminer s'il répond réellement à toutes les attentes des consommateurs, qui ont considérablement évolué au fil du temps. Outre l'éco-responsabilité, l'inclusion joue désormais un rôle déterminant dans le choix d'un modèle.

Le no gender et le body positive dominent clairement ces nouvelles attentes.

En témoigne le boom des recherches pour les jeans grandes tailles, qui ont enregistré une hausse de 483% en une année, tout comme celles dédiées aux jeans unisexes, qui ont augmenté de plus de 1000% sur la même période.

En parallèle, ce sont les marques qui ont fait des efforts sur ces critères ou les ont inscrits dans leur ADN, qui suscitent le plus d'intérêt de la part du public, à l'image de Good American, dont les tailles s'étendent du 30 au 52. L'intérêt de recherche pour le label a bondi de plus de 1000% sur un an, témoignant d'une volonté d'accéder à une mode pour tous.

Avec de plus en plus de marques qui multiplient les efforts pour proposer des jeans plus éco-responsables, nul doute que la toile de Nîmes a encore de beaux jours devant elles. Son avenir, s'il est bien plus green, semble assuré.