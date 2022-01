Le jazz vu par Stéphane Mercier, une histoire source d’émotions

Stéphane Mercier, auteur et acteur

Stéphane Mercier se passionne très tôt pour le saxophone et l’écriture. Diplômé de Berklee College of Music (Boston) en 1995, il s’installe à New York. De nombreuses tournées dans le monde lancent sa carrière de musicien. De retour en Europe, il enseigne brièvement au Conservatoire Royal de Bruxelles, coécrit un spectacle sur l’histoire du jazz et réalise des interviews de stars internationales. Actuellement, il a repris la direction artistique du big band de la Jazz Station et joue en tant que saxophoniste dans des formations diverses. Ce n’est pas la première fois que Stéphane retrace l’histoire du jazz. On se souvient de "La boîte de jazz" son spectacle itinérant en compagnie de son papa, Jacques Mercier.