Le jazz-funk chic et chaud de L.A. avec ''Street Life'' des Crusaders et Randy Crawford

Los Angeles, son aéroport dans un polar et un fameux titre, que dis-je, le succès planétaire d’un groupe de jazz : The Crusaders ! Fondé à Houston, dans les années cinquante par quelques copains, dont le pianiste Joe Sample et le saxophoniste Wilton Felder, le groupe pratique déjà la fusion entre jazz et R’n’B et se baptise The Jazz Crusaders à leur arrivée à Los Angeles.

Influencés par les génies du jazz comme Art Blakey et John Coltrane, les Jazz Crusaders sont des bosseurs qui sortent pas moins de seize albums en huit ans sur le label Pacific Jazz Records. L’entrée dans les seventies sera synonyme de changements, à commencer par le nom du groupe, qui se devient The Crusaders, afin de conquérir un public plus large…