Le jazz, facteur d’équilibre et d’intégration pour Simon Gronowski

Né à Bruxelles, le 12 octobre 1931, le pianiste Simon Gronowski est docteur en droit, avocat au barreau de Bruxelles, président de l’Union des déportés juifs en Belgique, témoin de la shoah auprès de la jeune génération. Il a survécu en effet à la déportation en s’évadant du Convoi n° 20 du 19 avril 1943 qui l’emmenait à Auschwitz.

Pour défendre notre liberté d’aujourd’hui et notre démocratie d’aujourd’hui il faut connaître les malheurs d’hier.

Musicien autodidacte et passionné, Simon Gronowski explique qu’après la guerre, le jazz a été un facteur d’équilibre et d’intégration très important, quand il s’est retrouvé seul. En décembre 2013, il avait mentionné qu’il souhaitait jouer du jazz avec Woody Allen. Quelques semaines plus tard, il reçoit une invitation du réalisateur. La Jam session se déroule au Carlyle Hotel à New York, le 14 mars 2014. Une expérience qu’il aura la chance de réitérer en 2019 sur la scène de Bozar à Bruxelles lors du passage de Woody Allen et de ses musiciens.