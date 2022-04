Le jazz de Toots bercera le métro bruxellois pour les 100 ans du musicien

Toots Thielemans et son inimitable harmonica accompagneront ces vendredi et samedi les usagers et voyageuses du métro bruxellois à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du plus célèbre des jazzmen belges, a annoncé la Stib jeudi. Une expo en photos et des concerts rythmeront aussi le quartier Stalingrad.

Sautillantes, enveloppantes, poétiques, les notes de Toots Thielemans berceront sous terre les Bruxellois et Bruxelloises comme en 1976, à l'inauguration du métro dans la capitale. Fine moustache et lunettes à monture épaisse sur le nez, le musicien y avait joué en direct un morceau spécialement composé pour l'occasion.

Près d'un demi-siècle plus tard, le ket des Marolles recevra bientôt une station à son nom sur la ligne du futur métro 3. En attendant, pour célébrer le centenaire de l'harmoniciste (mais aussi guitariste, siffleur et accordéoniste), une exposition retraçant sa vie s'ouvrira dès la semaine prochaine autour du chantier, dans le quartier Stalingrad. Des panneaux emmèneront ainsi les badauds "Sur les traces de Toots Thielemans", de son enfance au coeur de Bruxelles à sa renommée internationale.

Le quartier Stalingrad-Lemmonier sera également en fête du 10 mai au 5 juillet. Les notes de Toots se loveront alors dans les cafés et restaurants alentour lors de concerts intimistes organisés en collaboration avec l'ASBL Jazz4you. Les groupes à l'oeuvre lieront jazz et musique du monde dans un meltingpot bien brusseleir, dont l'agenda est à découvrir en ligne

L'artiste noir-jaune-rouge, née le 29 avril 1922 et décédée en 2016 à l'âge de 94 ans, s'expose par ailleurs du 22 avril au 31 août à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR). L'événement immersif "Toots 100. Le son de la légende belge" immerge mélomanes et néophytes dans la musique variée de ce virtuose aux multiples facettes.