Le jazz comme source d’inspiration

Le 30 avril à 10 h

Pendant son séjour dans à New York, quand Maurice Ravel a une soirée libre, il fréquente les clubs de jazz de Harlem. Il adore le jazz… Il dit au cours d’une interview : " Vous, les Américains, prenez le jazz trop à la légère. Vous semblez y voir une musique de peu de valeur, vulgaire, éphémère. Alors qu’à mes yeux, c’est lui qui donnera naissance à la musique nationale des États-Unis. "

George GERSHWIN – Oh Lady, be good. The John Wilson Orchestra. Warner Classics 0825646493739.

Claude DEBUSSY – Golliwog’s Cake-Walk, extrait du Children’s Corner. Nelson Freire. DECCA 478 1111..

Maurice RAVEL – Les deux derniers mouvements de la Sonate en sol majeur. Janine Jansen et Itamar Golan. DECCA 4782590.

George GERSHWIN – Rhapsodie in Blue. Jean-Yves Thibaudet et l’Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marin Alsop. DECCA 4782189.

Igor STRAVINSKY – Piano-rag music. Michel Beroff. EMI 7672762.

Igor STRAVINSKY – Ebony Concerto pour clarinette et orchestre d’harmonie. London Sinfonietta sous la direction de Simon Rattle. EMI 7479912.

Dimitri CHOSTAKOVICH – La Valse n°2 extraite de la Suite de jazz. Philadelphia Orchestra sous la direction de Mariss Jansons. EMI 3653002.

Erwin SCHULHOFF – Cinq études de Jazz. Kathryn Stott. Bis 1249.

Aaron COPLAND – Un extrait du Concerto pour clarinette et orchestre à cordes avec harpe et piano. Sharon Kam & l’orchestre symphonique de Londres sous la direction de Gregor Buhl. Teldec 884822.

Benny GOODMAN – Between the devil and the deep blue sea. Benny Goodman Sextet.

George GERSHWIN – Variations "I Got Rhythm". Jean-Yves Thibaudet et l’Orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marin Alsop. DECCA 4782189.

Kurt WEILL – Un extrait de la Suite d’orchestre de l’Opéra de quat’sous. Philharmonia sous la direction d’Otto Klemperer. EMI 724356733725.

Bohuslav MARTINU – Charleston extrait de La Revue de Cuisine. Ensemble Villa Musica. MDG 304 1439-2.

Maurice RAVEL – Le Concerto en sol majeur pour piano et orchestra. Benjamin Grosvenor et l’Orchestre philharmonique royal de Liverpool sous la direction de James Judd.

Jean-Sébastien BACH – Un extrait de l’art de la fugue, dans une version jazz. Klazz Brothers. Sony.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Maxime ANDRE