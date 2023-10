Le Jazz à la RTBF et Musiq3, les amateurs de notes bleues sont bien servis !

"Autour de Minuit", fenêtre sur la webradio dans la grille de Musiq3

Musiq3 propose désormais une nouvelle émission dans sa grille : "Autour de Minuit", qui vous invite à terminer vos week-ends tout en douceur, en savourant du jazz au sens large, accessible et relaxant, au gré des standards et de belles découvertes. Eric Stevens et Arnaud Quittelier sont à la programmation de ce nouveau rendez-vous 100% musique, avec des standards, des compos, du vocal, du vintage 70s, mais aussi du belge, du bon british actuel, du plus exotique, du plus spirituel ! Chaque dimanche de 22h à minuit, et quand vous voulez sur Auvio.

"Musiq3 Jazz", le jazz H24-7j./7

Cette nouvelle émission "Autour de Minuit" se veut être la vitrine linéaire de la webradio "Musiq3 Jazz", disponible en digital depuis 2022. "Musiq3 Jazz" diffuse en continu du jazz allant des années 1920 à nos jours, plus de 17.000 titres à ce jour : 100 ans de jazz, sans interruption, sans parole, avec une programmation faisant le pari de réunir les classiques du jazz avec la mouvance moderne du genre et ses multiples influences (pop, soul, latin, world, blues…). Également programmée par Eric Stevens et Arnaud Quittelier, elle diffuse près de 15% de jazz belge, devenant une alternative unique dans l’offre jazz proposée sur le internet.