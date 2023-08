Le jasmin de Madurai, discret ingrédient des parfumeurs du monde entier

Dans l'ancienne ville de Madurai, dans le sud de l'Inde, la fleur de jasmin omniprésente attire les plus grands parfumeurs. On la retrouve dans les flacons de "J'adore" de Dior et de "Mon Guerlain" de Guerlain. Les fins connaisseurs affirment qu'il s'agit de l'un des parfums les plus subtils qui soit.

Mais c'est aussi "l'une des essences les plus chères au monde", affirme Raja Palaniswamy, directeur de Jasmine Concrete, qui presse de grandes quantités de fleurs fraîches pour quelques précieuses gouttes d'essence aux effluves enivrants. Les cueilleuses gagnent environ 1,50 dollar par jour pour quatre à cinq kilos récoltés à raison de quelque 4000 bourgeons par kilo. Une fois cueillis, ils sont rapidement expédiés au marché et vendus de 200 à 2000 roupies le kilo (de 2,40 à 24 dollars).

Le jasmin de Madurai, une variété asiatique dont le nom scientifique est jasminum sambac, a obtenu en 2013 une "indication géographique" de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui fait valoir son "parfum profond".