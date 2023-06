Le jargon de bureau, une source d’incompréhension entre collègues.

Les termes anglais sont tellement en vogue dans les open space que certains d’entre eux sont entrés dans le langage courant. Ainsi, nul ne lève les sourcils en entendant les mots "coworking", "overbooké", "afterwork" ou encore "burn-out".

Mais certains anglicismes ne sont pas aussi répandus ou du moins pas partout dans le monde. Ainsi, les Brésiliens peinent à comprendre et à utiliser les termes "feedback", "networking" et "ASAP". Les Colombiens et les Japonais partagent la même aversion pour l’acronyme de "as soon as possible" ("le plus rapidement possible"). Les expressions "FYI" (pour ton/votre information), "KPI" (indicateur clé de performance) et "by EOD" (d’ici la fin de la journée) sont tout aussi incompréhensibles pour la plupart des travailleurs non anglophones.

Mais aussi pour ceux qui maîtrisent l'anglais. De nombreux salariés britanniques, indiens, américains et australiens sont perdus quant à l’utilisation de certaines expressions anglaises dans le cadre professionnel. Un constat d’autant plus paradoxal que le langage corporate se doit d’être à la portée de tous les travailleurs et pas seulement de quelques initiés...