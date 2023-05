Le Jardin suspendu de Mons : un petit coin de paradis vert géré par des bénévoles

Ce projet horticole est défini comme ‘éphémère’ : toutes les constructions doivent être démolies après 2015 et le Jardin suspendu doit de nouveau être fermé. Mais des passionné(e) s de ce jardin en décident autrement : ces citoyen (ne) s créent une association et se battent pour maintenir ce petit coin de paradis. " On avait profité de ce jardin pendant un an. On y était tellement bien qu’on n’a pas voulu que ça s’arrête. Avec des habitants du quartier, on s’est alors dit qu’on avait besoin de cet espace, que c’était un peu devenu notre jardin ", explique Anne-Françoise Pirson, secrétaire de l’association Le Jardin Suspendu.

>> A voir : Télé MB avait assisté à l’inauguration du Jardin Suspendu en 2016

Via une convention avec la ville de Mons, les bénévoles obtiennent ainsi la gestion de ce jardin en partie sauvage, en partie aménagé. " Nous ne pouvons rien modifier d’essentiel. Nous y avons planté des plantes aromatiques, des fleurs ou des petits arbres fruitiers. Nous y créons un potager. Surtout, nous pouvons en profiter et faire profiter du jardin à tous les citoyens Montois et venus d’ailleurs. C’est notre objectif principal ", explique Jean-Pierre Gilain, membre de l’association.