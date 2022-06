Le jardin so british de Jeannette et Pierre à Quevaucamps

C'est en 2006 que Jeannette et Pierre ont entrepris de planter le terrain de 25 ares à l'arrière de leur nouveau lieu de vie. L'inspiration est venue des beaux espaces d'outre Manche.

En visite dans les jardins anglais, Pierre emporte toujours un appareil photo avec une carte mémoire de grande capacité et une batterie de rechange. En photographiant les plantes et leurs étiquettes, il constitue un catalogue de bonnes idées de plantations. Comme les jardins anglais comportent toujours un petit espace de pépinière, des plantes peuvent directement être rapportées en Belgique, dans la voiture qui se transforme au fil du voyage en serre luxuriante. Des divisions, bouturages et semis permettent ensuite de disposer les plantes en miroir, de part et d'autre de l'espace de gazon central.

Sont aussi rapportés d'Angleterre des clichés des bancs, des supports de plantes ou d'accessoires que Pierre qui est bon bricoleur reproduit dans son atelier.

Le jardin so british de Jeannette et Pierre fait partie des jardins ouverts de Belgique.