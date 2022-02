Le jardin secret de Jean-Pierre Coffe

Jean-Pierre Coffe, le célèbre cuisinier et critique gastronomique décédé en 2016, a cultivé son jardin de Lanneray en Eure-et-Loir pendant 40 ans. Son compagnon, Christophe Doldeau, continue d’entretenir et à faire vivre avec amour ce jardin secret, le jardin de La Duchaylatière.

Passionné des végétaux et collectionneur, Jean-Pierre Coffe a imaginé six jardins. Au fil des saisons, les floraisons, les couleurs des feuillages et des écorces se suivent mais les perspectives et différentes vues du jardin ne se ressemblent pas.

Ce jardin de deux hectares compte des milliers de bulbes, des centaines de vivaces, des rhododendrons de plus de cinq mètres, des rosiers aux couleurs rayonnantes, des pivoines arbustives, des arbres dont des chênes séculaires, des arbustes que Jean-Pierre Coffe considérait comme ses "enfants".