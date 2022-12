Le Jardin Hermannshof à Weinheim en Allemagne : une référence internationale en matière d'utilisation des plantes vivaces

Le jardin d'Hermannshof, au cœur de Weinheim, une petite ville allemande en bordure de massif de moyenne montagne de l’Odenwald aussi appelée la ville aux deux châteaux, attire des passionnés de jardins de toute l’Europe. Hermannshof est le témoin outre-Rhin d’une connaissance des plantes et d’un art des beaux parterres qui n’est pas seulement l’apanage de l’Angleterre, des Pays-Bas ou de la Normandie. Un jardin devenu au fil des années, une référence internationale en matière d'utilisation des plantes vivaces, et le centre de ce qu'on appelle le "Style naturaliste allemand". En plus des milliers de fleurs, on y compte environ 400 arbustes et des arbres impressionnants, parfois bicentenaires, dont un immense séquoia, un sophora, des métaséquoias et un vénérable ginkgo biloba.