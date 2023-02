Le Jardin extraordinaire vous emmène à la découverte des couleurs de la nature

Depuis peu, de nouvelles caméras permettent à l’homme de voir, sur certains insectes, des couleurs et motifs normalement invisibles à l’œil nu. On découvre par exemple des signaux lumineux sur les ailes d’un papillon. En analysant ces signaux, on constate qu’ils sont utilisés comme canaux de communication secrets.

