Le Jardin Extraordinaire remporte un prix au Deauville Green Awards

Quelques mois plus tard, il a été sélectionné au Festival Deauville Green Awards avec d'autres concurrents prestigieux dans cette compétition. Après un long suspense, le 8 juin, c'est le jour de la remise des prix. Et Le travail de l'équipe du Jardin Extraordinaire et de ses contributeurs est récompensé ! L'épisode reçoit le Green Awards d’Or dans la catégorie Docu " Innovation et Sauts Technologiques " ! Bravo à toute l'équipe mais aussi aux participants de l'opération sans qui le projet n'aurait pas eu lieux.