Le Jardin Extraordinaire et le Festival International Nature de Namur vous offrent des places, des cadeaux et des photos...

"Nos soigneurs extraordinaires : au secours de la faune sauvage"

"Pour ce nouvel épisode de " Notre Jardin Extraordinaire ", Tanguy nous emmène visiter les " CREAVES ", les " centres de revalidation des espèces vivants à l’état sauvage ". Ici on recueille faucons crécerelles, hérissons, hirondelles, écureuils… Accidentés la route ou tombés du nid, les animaux blessés sont pris en charge par des soigneurs extraordinaires avec un objectif précis : leur rendre la liberté le plus rapidement possible. "

Réalisateurs: Vincent Somers/Tanguy Dumortier – 2022 – Production : RTBF JARDIN EXTRAORDINAIRE