“Le jardin extraordinaire” : à la rencontre du Casoar à casque et de ses jeunes

On retrouve un Casoar adulte en forêt, accompagné de sa progéniture. Seul le mâle s’occupe des jeunes, la femelle désertant juste après avoir pondu les œufs. Les morceaux de fruits étant trop gros pour les petits, ici âgés de 6 semaines, c’est l’adulte qui doit les découper avec beaucoup de patience. La dispersion des ressources impose également de nombreuses marches, ce qui est difficile pour les petits aux pattes bien moins longues que leur papa poule. Ce dernier, beaucoup moins vulnérable en forêt que ses jeunes, doit donc les protéger au maximum. Heureusement, les cris du petit casoar sont très aigus et disposent d'une longue portée, permettent au mâle de le suivre à l’oreille et de lui répondre en grondant. L'adulte est également facile à retrouver dans cette flore extrêmement verte par le bleu de son physique. Il devra encore protéger ses petits pendant 8 mois avant de s’accoupler à nouveau et prendre soin d’une nouvelle nichée.