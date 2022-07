Le Jardin exotique d’Èze, un paradis terrestre surplombant la Méditerranée

Installé dans les ruines d’un château, à 429 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Jardin exotique d’Èze offre au regard des visiteurs, outre une collection des plus intéressantes de succulentes venues des quatre coins du monde, un panorama exceptionnel sur la Grande Bleue. La vue porte jusqu’à Saint-Tropez.

Au sud du jardin, on retrouve des espèces en provenance des régions désertiques. Une collection composée de cactus, d’agaves, d’aloès et autres plantes grasses parfois spectaculaires par la taille.

La partie nord, plus ombragée et humide, accueille quant à elle des plantes méditerranéennes. Les myrtes, cistes, arbousiers et autres euphorbes côtoient des espèces plus exotiques comme les fougères arborescentes, les hostas de Chine ou des agapanthes d’Afrique du Sud. Des grottes et une cascade ponctuent la promenade.

Les amateurs des bains de soleil ne sont pas en reste grâce à une terrasse et ses chaises longues. Un parcours artistique, riche de quatorze statues réalisées par le sculpteur Jean-Philippe Richard, ponctue d’une note de poésie le charme de ce jardin exotique.

Le Jardin exotique d’Èze a reçu le prix spécial régional du fleurissement le label "Jardin Remarquable".

Jardin exotique d’Èze

Rue du Château

06360 Èze-village

Tél. : 04 93 41 26 00

E-mail : contact@jardinexotique-eze.fr