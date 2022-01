Le jardin du Plessis Sasnières, un jardin remarquable dans le Loir et Cher

La géographie des lieux a permis de créer un véritable " paradis " qui utilise avec harmonie les déclivités du terrain, l’eau courante et les bâtiments. La promenade se fait sur des allées de gazon anglais tondu deux fois par semaine. " L’Enclos Fleuri " au dessin régulier, a été planté de vivaces, de rosiers et d’arbustes dont les floraisons s’étalent du printemps à l’automne. Chaque " mixed border " est organisé par thème de couleurs, jaune et blanc, rose et bleu, coloris sombres … Une tonnelle de pommiers apporte des fleurs au printemps, de l’ombre en été et des pommes rouges à l’automne.