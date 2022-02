Le jardin du Mont Pointu : le maraîchage en autocueillette qui a le vent en poupe

Du côté de Louveigné-Sprimont, Marie cultive des légumes un peu spéciaux et propose à ses clients de faire de l’autocueillette.

Les légumes bios produits pas loin de chez nous, ça a toujours le vent en poupe. Depuis quelques années, dans la province de Liège, Marie Destiné s’active à proposer un maximum de légumes au voisinage. La particularité de son potager, c’est que les clients viennent chercher leurs produits en exerçant l’autocueillette.

"Oui, l’idée, c’est que les gens viennent suivre les saisons et découvrir avec leurs enfants et en famille l’autocueillette et le jardin. Je travaille aussi maintenant avec des restaurants", commence par nous expliquer Marie.

La maraîchère du jardin Mont Pointu travaillait dans la restauration jusqu’à la naissance de ses enfants. Après une pause carrière et avant de se lancer dans son potager, elle s’est formée au maraîchage et à la permaculture à l’institut de La Reid.