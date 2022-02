Le jardin du Mont Pointu : Du maraîchage en autocueillette

Et puis, Marie a donc lancé sont potager et propose des légumes de base comme d’autres bien plus particuliers. Elle travaille seule et est aidée dans ses travaux par deux autres personnes avec lesquelles elle échange et partage les récoltes. Entre eux, pas de concurrence, mais du partage de récoltes et de main-d’œuvre. Ce petit trio est composé de Marie mais aussi de Kim Etienne du Fond des Pans et de Vanessa Moureau du Jardin Du Râble.

"Comme légumes de base, il y a des pommes de terre, des carottes, des poireaux… Mais à côté de ces légumes que nous connaissons, je fais des essais et je propose des choses très inattendues comme les poires de terre, les haricots tapir, les cardons… Le haricot km Tapir bio donne des gousses cylindriques et longues, de couleur verte au goût d’asperge. Elles mesurent jusqu’à 1 mètre. Tandis que la poire de terre ou yakon est un tubercule proche du topinambour", explique Marie.

Et puis, chaque année, Marie épluche le catalogue des graines qui lui sont proposées et elle se délecte de toutes ces variétés bizarres qu’elle tente de cultiver dans son jardin. Le plaisir de Marie, c’est de faire découvrir toutes ces bizarreries à ses clients.