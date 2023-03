Le Jardin des fées à Beaufays, un espace pour se familiariser à la nature

Le projet réseau nature de Natagora, ce sont des parcelles de jardin qui sont aménagées pour laisser vivre la biodiversité. Par exemple, au Jardin des fées, à la place de laisser le jardin devenir un dépotoir ou un parc sans intérêt, car non constructible et traversé par un ruisseau, Natagora a décidé de l’aménager et d’en faire une vitrine pour ceux qui souhaitent faire de même dans leur jardin. " Au départ, le réseau nature c’étaient d’abord que des jardins privés où des personnes signent une charte (pas de pesticides, pas de plantes invasives, garder des plantes indigènes, etc.) Par après, ça s’est étendu à des sociétés puis à un terrain communal comme ici " explique Nathalie, volontaire pour Natagora.