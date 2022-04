Le jardin des curiosités de Pierre à Allennes les Marais

D'inspiration 19ème siècle, de style jardin de curé, à la fois nourricier et ornemental, le jardin de Pierre Willefert invite à la contemplation et au lâcher-prise. On flirte avec l'hortithérapie, on s'immerge dans les sensations, on découvre des créations, on chemine avec l'art local de terroir : le tout se résume par un moment de détente hors du temps ! Succession de découvertes : arbres fruitiers colonnaires, des dizaines de cépages de raisins de table, une roseraie, une collection de rhubarbes, une colonie d'hostas géants, des pivoines charmantes, des lys gratte-ciel, des groseillers et des framboisiers à longue fructification, des arums et des hémérocalles de souche américaines, deux étangs aux nénuphars impressionnistes. Le jardin de Pierre est un cabinet de curiosités où les végétaux foisonnent et où les astuces "bricolages" pétillent.