Bénéficiaire du CPAS, Clément est l’incarnation de ce lien à la terre retrouvé. Membre de l’équipe des bénévoles, il vient quasiment tous les jours, en cette période estivale, entretenir et arroser ce potager qui fait sa fierté. Alors pas question de cueillir un fruit ou un légume qui ne serait pas à maturité, ce serait du gaspillage. En trois ans, il a beaucoup appris sur le maraîchage et veille soigneusement sur ce que la terre offre quand on en prend soin. Et cela donne du sens à sa vie.