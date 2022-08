Le jardin de Nemo, une ferme sous-marine pour les plantes terrestres

Faire pousser des fruits, des légumes ou des plantes aromatiques dans des serres englouties à plus de 6 mètres de profondeur dans la Méditerrannée, c’est possible. Et au Jardin de Nemo en Italie, ça marche !

Ce projet de recherche sous-marine unique au monde est né un peu par hasard en 2012 dans la tête de Sergio Gamberini, alors patron d’une entreprise de matériel de plongée sur la côte ligurienne. Lorsqu’un ami le met au défi de faire pousser du basilic sous la mer, Gamberini place quelques graines dans une boîte plastique hermétique qu’il place dans un ballon d’air à 8 mètres de profondeur. Le résultat est bluffant. La plante, pourtant très sensible à la température et à l’humidité, survit et s’épanouit. Mieux encore, une fois remonté à la surface, goûté et analysé, le basilic révèle une plus forte concentration en huile essentielle : 72% contre 57% sur terre.

Sergio Gamberini, soutenu par le département d’agronomie de l’Université de Pise, élargit alors l’expérience avec une ferme sous-marine. Le Jardin de Nemo voit le jour. Objectif ? Expérimenter un système d’agriculture alternatif transposable dans des zones impossibles à cultiver en raison de la rudesse du climat, du manque d’eau douce et de terres arables. Une petite révolution, un projet fou.