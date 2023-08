Le millepertuis (Hypericum perforatum) aussi appelé " herbe de la Saint-Jean est un arbuste généreux très décoratif. Ses fleurs estivales (de juin à octobre) illuminent de jaune vif les parterres. Idéale pour les jardiniers débutants ou distraits, la plante très vigoureuse à une croissance rapide et est peu exigeante. Nul besoin de l’arroser ou de couper les fleurs fanées. Et en plus, il est rustique jusqu’à -15°C.

Le millepertuis aime un sol riche et draine mais il s’adapte à tous les sols et toutes les expositions. Ses racines rhizomateuses lui permettent de s’étendre naturellement.