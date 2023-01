Les serres pédagogiques sont divisées en deux parties de part et d’autre du chemin piétonnier : les serres chaudes et les serres froides.

Les serres chaudes abritent les plantes tropicales et les orchidées dans une atmosphère humide. Ensuite, une serre plus ombragée est occupée par les plantes à spores : fougères, mousses, psilotums et prêles. Juste à côté, les plantes succulentes poussent, à leur rythme, dans un paysage désertique.

De l’autre côté du chemin piétonnier se dressent les serres froides. Elles sont divisées en quatre chapelles. La première est destinée aux enfants qui s’initient à la pratique du jardinage. Juste à côté, une tourbière ses plantes carnivores pour accueillir des plantes carnivores aux pièges ingénieux. Ce milieu humide contraste avec l’ambiance sèche et rocailleuse de la serre des cactus. A peine sortie de celle-ci, le sol est jonché de feuilles mortes et de branchages : c’est le domaine des fuchsias, plantes préférant une atmosphère plus sombre des sous-bois. Enfin, la lumière se fait plus présente dans la serre des agrumes et pélargoniums : le parfum des arbres fruitiers se mélange avec celui du pélargonium citron, du pélargonium eucalyptus ou encore celui qui dégage une odeur de carotte.