Takumi Minamino quitte Liverpool pour s'engager avec l'AS Monaco, ont annoncé les deux clubs mardi. L'international japonais a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club entraîné par Philippe Clement.

Minamino, 27 ans, a été formé au Cenezo Osaka au Japon avant de partir pour l'Europe et Salzbourg en Autriche en janvier 2015. Cinq ans plus tard, il a été transféré à Liverpool qui l'a prêté pour six mois à Southampton en janvier 2021.