Le Japon veut classer les mines de Sado à l’UNESCO, la Corée du Sud s’offusque

L’histoire des mines de Sado est très ancienne. Situées sur l’île du même nom, au large du Japon, elles sont exploitées depuis le 17e siècle au moins, et peut-être même déjà avant le 12e siècle. Elles pourraient être les plus anciennes mines d’or au monde. Elles ont été à la pointe de l’évolution des techniques minières au fil de l’histoire. Des centaines de milliers d’ouvriers venant de tout le Japon se sont succédé pour creuser la montagne durant plus de 400 ans.