Le Japon se tourne vers les engrais d'origine humaine face à la poussée des prix

Le shimogoe était incontournable à l'époque Edo (1603-1867), explique Arata Kobayashi, auteur d'articles scientifiques sur la question, et on estime qu'au début du 18ème siècle, le million d'habitants de Tokyo (alors appelée Edo) en "produisaient" 500.000 tonnes par an.

L'actuel gouvernement japonais a encouragé la redécouverte du shimogoe, notamment en raison des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire depuis l'invasion russe en Ukraine. En décembre, le ministère de l'Agriculture s'est fixé pour objectif de doubler l'utilisation du fumier animal et d'origine humaine d'ici à 2030 afin qu'ils représentent 40% des engrais utilisés au Japon.

Dans une installation de traitement de Miura, au sud de Tokyo, on retire l'eau des déjections humaines apportées par camions-citernes avant de traiter le reste dans d'immenses réservoirs où la matière est fermentée par des bactéries pour en atténuer l'odeur et en augmenter les bénéfices agricoles, produisant chaque année 500 tonnes de fertilisant.

"Toutes les matières nocives, comme les métaux lourds, sont retirées des boues d'épuration traitées avant d'arriver ici."

Alors que les plaintes se multiplient dans le monde face aux "polluants éternels" (PFAS), des substances quasi indestructibles s'accumulant avec le temps dans l'air, le sol ou l'eau, le ministère japonais de l'Environnement dit n'avoir pas reçu de signalements à ce sujet. "Nous sommes en train de mettre au point un moyen scientifiquement fiable de mesurer les PFAS et d'étudier la manière de les réglementer", a déclaré un responsable.