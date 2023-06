Le Japon joue la carte végétarienne et végane pour séduire plus de touristes

Tokyo et d'autres villes nippones tentent désormais d'attirer davantage de visiteurs internationaux en misant notamment sur une offre culinaire plus inclusive. La mairie de la capitale organise des séminaires sur le sujet et prodigue des conseils pour aider les restaurants à proposer des alternatives à leurs ingrédients de base comme le bouillon d'os de porc ou les copeaux de poisson séché.

Tokyo édite aussi un petit guide en anglais recensant des restaurants végétariens et végans et a nommé "ambassadeurs du tourisme" deux chefs spécialistes de ces cuisines. Katsumi Kusumuto est l'un de ces "ambassadeurs" bénévoles : il publie des articles en ligne et fait des démonstrations de son savoir-faire pour inspirer d'autres restaurateurs. Il se dit "triste" que tant de gens soient exclus de la scène gastronomique de Tokyo, "qui compte le plus grand nombre au monde de restaurants étoilés au guide Michelin".