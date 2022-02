Le Japon au centre de la prochaine exposition d’Europa Expo à Liège-Guillemins

Durant l’exposition, les visiteurs seront invités à découvrir les différents visages du Japon et ce qui fait le charme de sa culture "de la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, le parcours se voudra immersif", précise Europa Expo. "Le visiteur se retrouvera dans un jardin zen, une rue traditionnelle, etc.", explique l’administrateur délégué Alain Mager, "l’expo se veut un moment d’évasion qui touchera aussi bien les plus jeunes que ceux qui sont intéressés par les traditions millénaires".