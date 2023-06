Le Japon annonce un plan de 25 milliards d'euros pour enrayer la chute de la natalité

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé jeudi un plan de 25 milliards de dollars d'aide aux familles pour enrayer la chute du taux de natalité au Japon, la baisse du nombre de naissance ayant atteint un record.

Une augmentation des allocations directes perçues par les parents, de l'aide financière pour l'éducation des enfants et les soins prénataux, la promotion d'horaires de travail flexibles et du congé parental pour les pères sont notamment prévus dans le cadre de ce plan. Fumio Kishida prévoit un budget de 25 milliards de dollars sur trois ans pour financer ces mesures.

Elles sont destinées à enrayer "la chute du taux de natalité à un niveau sans précédent" et à "augmenter les revenus des jeunes et de la génération en âge d'élever des enfants", a déclaré Fumio Kishida lors d'une réunion qui a rassemblé des ministres, des experts et des entrepreneurs.

Il s'agit de corriger le taux de natalité au Japon, l'un des plus bas du monde, sans "demander à la population de porter un fardeau plus lourd", a souligné le Premier ministre.

Le Japon, fort de 125 millions d'habitants, a enregistré moins de 800.000 naissances en 2022, le nombre le plus bas depuis que ces statistiques existent. Le poids démographique des personnes âgées a fortement augmenté. Ce plan a suscité des critiques, les sources de financement n'étant pas claires, ce qui impliquerait des réductions des dépenses au détriment d'autres postes du budget de l'État.