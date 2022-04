Le Japon abaisse la majorité à 18 ans : quelle est la situation ailleurs dans le monde ?

Voter, demander un passeport, louer un logement à leur nom, se marier : voilà certaines choses que tous les Japonais de 18 et 19 ans peuvent faire dès aujourd’hui. Ce 1er avril, la majorité a été abaissée de 20 à 18 ans.

Par contre, pour ce qui est de l’achat d’alcool, de tabac et des paris sportifs, les Japonais devront toujours attendre d’avoir 20 ans.

Pour ne laisser aucun jeune dans le flou sur ses nouveaux droits et devoirs, un numéro de téléphone gratuit et un site internet à l’allure de manga ont d’ailleurs été mis en place par les autorités.

Ce changement dans la législation nipponne a pour but d’inciter les jeunes à participer plus activement à la société, alors que le Japon voit sa population vieillir et a un des taux de natalité le plus bas au monde.

En choisissant 18 ans comme âge pivot pour l’entrée légale dans l’âge adulte, le Japon s’aligne également sur l’immense majorité des pays du globe. Petit tour d’horizon.

Dans l’Union européenne, tous les jeunes deviennent majeurs à leur dix-huitième anniversaire

En Belgique, la majorité civile a été abaissée de 21 à 18 ans en mai 1990. Cette décision a été prise assez tardivement par rapport à d’autres voisins européens. En France, par exemple, cette décision avait déjà été prise en 1974, soit 16 ans auparavant. Aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, chaque jeune devient majeur civilement à ses 18 ans, cela signifie qu’il est considéré comme civilement capable et responsable devant la justice. Cette majorité ne coïncide pas nécessairement avec le droit de vote. En Autriche, par exemple, les mineurs de 16 et 17 ans peuvent voter, et ce depuis 2007.

L’Écosse : la nation qui fait confiance aux 16-17 ans

Un de nos voisins proches fait figure d’exception, c’est l’Écosse. Un jeune y est considéré comme majeur civilement à 16 ans déjà ! Encore plus étonnant, cet âge pivot de 16 ans ne concerne pas les autres citoyens du Royaume-Uni. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du nord, la majorité est établie plus classiquement à 18 ans.

C’est en 1991 que l’Écosse a pris cette décision peu commune. Le but était de simplifier des règles alors trop complexes. En 2006, le pays a également décidé d’accorder le droit de vote à ses citoyens dès 16 ans. Pour passer son permis de conduire, par contre, les Écossais doivent attendre d’avoir 17 ans.

Très peu de pays à travers le monde accordent la majorité civile à leurs ressortissants avant leurs 18 ans comme le fait l’Écosse. En Iran, par exemple, le Code civil fixe l’âge de la majorité à 15 ans pour les garçons et 9 ans pour les filles. Cependant, de manière un peu paradoxale, dans la plupart des lois et des réglementations l’enfant y est défini comme une personne âgée de moins de 18 ans.

Là où il faut attendre d’avoir 21 ans…

C’est principalement sur le continent africain que quelques pays ont gardé la barrière des 21 ans pour accéder à la majorité civile. Le Niger, le Lesotho et le Cameroun sont concernés. A Madagascar, par exemple, deux personnes peuvent se marier dès 18 ans, mais elles devront attendre leurs 21 ans pour être majeures légalement.

Du côté des pays occidentaux, c’est l’État américain du Mississippi qui fait office d’exception. Un citoyen doit avoir 21 ans pour y être considéré comme un adulte aux yeux de la loi.

Pourquoi 18 ans ?

Le Japon rejoint donc aujourd’hui la toute grande majorité des nations à travers le globe en abaissant sa majorité à 18 ans. Même la convention relative aux droits de l’enfant qui émanent des Nations Unies a choisi cette barrière des 18 ans pour séparer l’enfance de l’âge adulte.

Mais pourquoi ce chiffre ? Pourquoi pas 17 ou 19 ans ? Eh bien, aucune raison claire ne s’impose. Certains avancent que c’est en général l’âge où l’enseignement secondaire s’arrête et que des études supérieures commencent potentiellement. D’un point de vue scientifique, par contre, cette barrière des 18 ans n’a pas de fondement. Les chercheurs s’accordent d’ailleurs pour dire que le cerveau n’a pas terminé son développement à ce moment-là.