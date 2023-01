Le James Bond "Belge", rencontre en 2002 dans "Projet X"

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2002 dans l’émission Projet X à la rencontre d’un passionné d’informatique et de l’artistique. Certes loin d’être un héros, mais qui incarne pour l’occasion le James Bond à la belge. Des images que souhaite vous partager Delphine Simon dans la séquence La Télé d’avant du 6/8.

Ce jeune demandeur d’emploi a décidé de réaliser un mini-tournage dans lequel il incarne le James Bond à la belge avec en exclusivité mondiale les premières "James Bond girl" Tournaisiennes. Alors qu’il est à la recherche des jolies filles à mettre dans les scènes, certaines d’entre elles se posent tout de même beaucoup de question sur cette idée atypique.Dans la saynète, on retrouve un James Bond tout à fait opposé du beau mec brun à la belle allure mais avec un acteur plus proche des acteurs de romans.

Ecoutez et regardez plutôt !