Le it-bag de la rentrée : un sac-enceinte signé Balenciaga

On savait que le styliste géorgien Demna Gvasalia se plaisait à détourner certains objets du quotidien en de véritables créations couture, voire qu'il était animé par l'idée de jouer avec les codes populaires. Mais il vient une nouvelle fois de repousser les limites de la création en imaginant l'accessoire ultime : un it-bag pouvant servir d'enceinte. De quoi faire le bonheur des richissimes clientes (Kim Kardashian, Alexa Demie ou Dua Lipa) qui ont eu l'opportunité d'approcher ledit sac au plus près lors du dernier défilé haute couture de la marque.

Des sneakers trouées et usées vendues à plus de 1.000 euros la paire, un pantalon hybride à mi-chemin entre le jean et le bermuda cargo ou une parka digne des meilleurs spots de campagne de la prévention routière, Balenciaga fait rarement dans la dentelle. Et c'est justement ce qui plaît à ses clients les plus prestigieux comme au grand public. Créateur engagé, Demna Gvasalia semble déborder de créativité, toujours en phase avec les préoccupations de notre époque.

Si le sac-enceinte n'a en soi rien d'innovant, c'est la première fois qu'il se révèle dans une version couture.

Fruit d'une collaboration avec Bang & Olufsen, firme danoise spécialisée dans les appareils audiovisuels (qui s'est récemment associée avec la marque Supreme), le sac hybride est doté d'une coque rigide qui s'ouvre à l'arrière pour ranger le strict nécessaire et révèle une enceinte avec toutes les fonctionnalités indispensables à l'écoute de la musique. Le tout bien évidemment équipé de la technologie Bluetooth. De quoi réveiller les soirées mondaines. Son prix demeure en revanche un mystère. Et ce n'est sans doute pas plus mal !