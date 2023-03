"Le hussard sur le toit": le roman qui faisait peur aux réalisateurs

Cet homme aventureux, prêt à sauter là où plusieurs ont avant lui trébuché, c’est Jean-Paul Rappeneau. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que si on lui avait dit, quelques années plus tôt, qu’il serait celui qui adapterait "Le hussard sur le toit" de Jean Giono au cinéma, il n’y aurait probablement pas cru.

Au début de sa carrière, le réalisateur a en effet l’intime conviction que "le réalisateur doit être au centre du film comme Dieu au centre de la création". Autrement dit, il tient à écrire de A à Z ses propres scénarios. Pour lui, il n’est pas question d’adapter l’œuvre de quelqu’un d’autre !

Fort heureusement, son opinion évolue néanmoins avec le temps, tant et si bien qu’en 1990, "Cyrano de Bergerac " sort dans les salles. Tiré d’une célèbre pièce d’Edmond Rostand, ce film est en contradiction totale avec ce que Jean-Paul Rappeneau a pu affirmer par le passé, mais il l’assume : "De m’introduire ainsi dans l’œuvre d’un autre et d’en faire ma chose, de la tirer vers moi, m’a fait oublier totalement d’où il était venu et a stimulé ma créativité. Ça a libéré une part de mon énergie vers la mise en scène pure".