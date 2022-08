Le "Hurlu Comedy Club", le café-théâtre de Fabian Le Castel lance ses "Hurlu Comedy Shows"

Dès le mois d'octobre, Fabian Le Castel ouvre son café-théâtre à Mouscron, sa ville d'origine afin de permettre aux humoristes reconnus, mais aussi émergents, de se produire sur une scène intimiste dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Mais l'humoriste ne s'arrête pas là. L'imitateur du Grand Cactus a aussi décidé de lancer ses premiers "Hurlu Comedy Shows" dont la première édition aura lieu le 25 novembre avec, entre autres, Farah, Sum, Funky Fab et Julie Geller. Le second round est déjà prévu le 22 décembre avec un show spécial Noël et ne nombreuses surprises.

Retrouvez aussi une multitude de spectacles pour la saison 2022 - 2023 comme celui de Nicolas Lacroix, Manon Lepomme, Martin Charlier, Sum, Jean-Luc Fonck, et bien d'autres!

Une formule d'abonnement mais aussi toutes les dates des spectacles, les réservations, et les infos pratiques sont à retrouver sur le site officiel du club : www.hurlucomedy.com

Fabian jouera lui aussi les dernières dates de son spectacle "Médisant de scène" en guise de premières dates du Hurlu Comedy Club les 6, 7 et 8 octobre chez lui donc !

Toute l'équipe lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure, et se réjouit de le retrouver également sur Tipik, pour la saison 8 du Grand Cactus!